Александр Лукашенко предупредил, что Белоруссия может забрать две нитки нефтепровода Дружба, по которому на экспорт идет российская нефть. Если нам говорят: да вы тут гири на ногах, за наш счет живете. Если такая политика, обойдемся, - пригрозил Лукашенко.

Александр Лукашенко предупредил, что Белоруссия может забрать две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт идет российская нефть.Белорусский лидер сообщил, сейчас разрабатывается северный маршрут поставок нефти через Польшу и Прибалтику. По словам Лукашенко, он сказал Путину: "Если вы нас будете наклонять, и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром, мы возьмем с рынка и другую нефть". Поэтому он предложил договариваться по-человечески, передает БелТа."И если нам говорят: да вы тут гири на ногах, за наш счет живете. Если такая политика, обойдемся", — пригрозил Лукашенко.Также президент Белоруссии сказал, что неверно считать, что он развернулся на Запад, потому что его "там никто не ждет". Хотя и в России он тоже не очень нужен, посетовал он. "Просто народы у нас братские. Поэтому приходится считаться", — сказал Лукашенко.Россия является единственным поставщиком нефти в Белоруссию. В 2019 году плановый объем поставок нефти составляет 18 миллионов тонн, уточняет "Интерфакс".В апреле "Дружба" оказалась загрязнена. Россия выплатила Белоруссии компенсацию, однако Лукашенко сказал, что это очень мало, так как белорусы пострадали больше всех.