Президент UFC Дана Уайт заявил, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата ирландец Конор Макгрегор принял решение пропустить турнир в Абу-Даби, однако будет следить за главным поединком вечера между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата ирландец Конор Макгрегор принял решение пропустить турнир в Абу-Даби, однако будет следить за главным поединком вечера между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье."Я сегодня разговаривал с Макгрегором. Он сказал, что не приедет на UFC 242. Но обещал посмотреть бой Нурмагомедова с Порье по телевизору", – приводит слова Уайта ESPN.Напомним, что поединок между российским и американским бойцами смешанного стиля за чемпионский пояс в легком весе состоится 7 сентября в рамках турнира UFC 242.