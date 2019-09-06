Сын Александра Маслякова подгреб под себя проект Клуб веселых и находчивых. Теперь его доля в компании, которой принадлежит клуб, равна половине.

Сын Александра Маслякова "подгреб под себя" проект "Клуб веселых и находчивых". Теперь его доля в компании, которой принадлежит клуб, равна половине.Многие знают "КВН" как одно из популярнейших юмористических шоу в России. Основанный 8 ноября 1961 года, проект дал возможность самореализации многим известным ныне комикам: Ольге Картунковой из команды "Пятигорск", Азамату Мусагалиеву из "Сборной Камызякоского края", выходцам команды "Утомленные солнцем" и многим другим.Сейчас же стало известно, что основное владение Клубом отошло Маслякову младшему. Его доля акций составила 50%, в то время как доля Маслякова старшего и его жены равны25,5 и 24,5% соответственно. Ранее проценты владения творческим телевизионным объединением"Александр Масляков и Компания" (АМиК, объединению принадлежит КВН) составляли51% и 49%. между отцом Александра и его супругой.Как РБК, ранее Масляков старший уволился с поста директора ГУП"Московский молодежныйцентр "Планета КВН". В ноябре 2017 года одна из неправительственных организаций провела антикоррупционное расследование, и выяснилось, что Масляков старший,будучи руководителем центра, передал в собственность АМиК кинотеатр"Гавана". Это связали с уходом Александра с поста главы.Впрочем, представители международного союза КВН опровергли эту информацию. Они сообщили, что Масляков старший уволился по собственной инициативе.