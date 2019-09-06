Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси задумался о смене обстановки. Звездный футболист рассматривает вариант с уходом из Барсы уже следующим летом. Он хочет вернуться в аргентинский Ньюэллз Олд Бойз, за который выступал в детстве.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси задумался о смене обстановки. Звездный футболист рассматривает вариант с уходом из "Барсы" уже следующим летом. Он хочет вернуться в аргентинский "Ньюэллз Олд Бойз", за который выступал в детстве.32-летний аргентинец хочет досрочно расторгнуть контракт с каталонским клубом, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на журналиста CNN Deportes Мартина Кастилью. "Ньюэллз Олд Бойз" – единственный клуб, ради которого он может покинуть "Барселону", о чем форвард ранее не раз заявлял.Напомним, что согласно одному из пунктов действующего контракта Месси с "сине-гранатовыми" нападающий имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке по завершении любого из сезонов. При этом он должен будет оповестить боссов "Барсы" до 30-го июня.