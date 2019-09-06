× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/06-09-2019-moe-prednaznachenie-byt-mamoj-kovalchuk-o-rozhdenii-vtorogo-rebenka.html" target="_blank">Мое предназначение – быть мамой: Ковальчук о рождении второго ребенка</a> - Юлия Ковальчук воспитывает дочь от Алексея Чумакова. Маленькой Амелии нет еще и двух лет, но певица заявила, что хочет родить еще.