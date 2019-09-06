Молодежная сборная России по футболу с победы стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы для игроков, чей возраст не превышает 21 год. В Саранске наша команда со счетом 1:0 нанесла поражение сборной Сербии.

Молодежная сборная России по футболу с победы стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы для игроков, чей возраст не превышает 21 год. В Саранске наша команда со счетом 1:0 нанесла поражение сборной Сербии.Судьбу встречи решил гол защитника Игоря Диевва, забитый на 20 минуте. Сербы полчаса играли в меньшинстве. На 60 минуте получил вторую желтую карточку и покинул поле Иван Иличич.Сборная России выступает в группе 5 с командами Болгарии, Польши, Латвии, Сербии и Эстонии. Следующий матч наши молодые футболисты проведут 10 октября со сборной Болгарии по поле соперника.