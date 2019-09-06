Алла Пугачева активизировалась в социальной сети Instagram. Примадонна отечественной сцены выложила фотографию чрезвычайно заинтересовавшего ее предмета.
<a href="https://33live.ru/novosti/06-09-2019-molodyashhayasya-pugacheva-oblyubovala-moxnatyj-stvol-v-yurmale.html" target="_blank">Молодящаяся Пугачева облюбовала мохнатый ствол в Юрмале</a> - Алла Пугачева активизировалась в социальной сети Instagram. Примадонна отечественной сцены выложила фотографию чрезвычайно заинтересовавшего ее предмета.
[url=https://33live.ru/novosti/06-09-2019-molodyashhayasya-pugacheva-oblyubovala-moxnatyj-stvol-v-yurmale.html]Молодящаяся Пугачева облюбовала мохнатый ствол в Юрмале[/url] - Алла Пугачева активизировалась в социальной сети Instagram. Примадонна отечественной сцены выложила фотографию чрезвычайно заинтересовавшего ее предмета.