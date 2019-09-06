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Алла Пугачева активизировалась в социальной сети Instagram. Примадонна отечественной сцены выложила фотографию чрезвычайно заинтересовавшего ее предмета.

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