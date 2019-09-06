В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно еще четыре встречи. В Москве Динамо сумело обыграть Спартак в дополнительном периоде.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно еще четыре встречи. В Москве "Динамо" сумело обыграть "Спартак" в дополнительном периоде.Спартаковцы первыми добились успеха благодаря броску Якова Рылова в большинстве. Но через пять минут "Динамо" отыгралось благодаря. Численное преимущество реализовал Юусо Хиетанен. В третьем периоде соперники обменялись голами в большинстве – на шайбу динамовца Михала Чайковского ответил точным попаданием Патрик Херсли. Основное время завершилось вничью 2:2, а на второй минуте дополнительного периода Юусо Хиетанен принес динамовцам победу 3:2.Такой же счет был зафиксирован в другом московском матче, где победитель Кубка Гагарина ЦСКА принимал нижнекамский "Нефтехимик". Армейцы вели 1:0 и 2:1 за счет точных бросков Антона Слепышева и Линдена Вея, но Павел Порядин оба раза сравнивал счет. Основное время победителя не выявило – 2:2, а на исходе дополнительной пятиминутки Сергей Калинин оформил победу ЦСКА.Омский "Авангард", принимающий соперников в подмосковной Балашихе, первым добился успеха в игре с череповецкой "Северсталью". Кирилл Семенов забросил шайбу на вторые минуте. Но следующие пять шайб влетели в ворота "Авангарда". Отличились Адам Лишка, Владислав Привольнев, Вадим Кудако, Егор Морозов и Иван Николишин.В Сочи местный клуб с одноименным названием со счетом 5:4 обыграл "Динамо" из Минска. У победителей дубль сделал Сергей Шмелев, по разу ворота минчан поразили Морган Эллис, Владислав Калетник и Дмитрий Архипов. У динамовцев отличились Андрей Степанов, Олег Евенко, Франсис Паре и Теему Пулкинен.