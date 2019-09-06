День города Москва начнет отмечать завтра. А уже сегодня Тверская стала пешеходной - там пройдут основные гуляния. Всего праздничных площадок в столице - полторы тысячи! Они есть в каждом округе. Главной темой праздника в этом году станет ВДНХ - выставка отмечает 80-летний юбилей.

День города Москва начнет отмечать завтра. А уже сегодня Тверская стала пешеходной — там пройдут основные гуляния. Всего праздничных площадок в столице — полторы тысячи! Они есть в каждом округе. Главной темой праздника в этом году станет ВДНХ — выставка отмечает 80-летний юбилей.Торжественное открытие Дня города состоится на ВДНХ. В этом году праздничную программу посвятили легендарной выставке — ей исполнилось 80 лет. Весь день — фестивали, концерты, мастер-классы и спектакли.Перед павильоном номер 11 выступит театр "Астана Опера". Послушать духовые оркестры приходите в Зеленый театр. А на площади Промышленности планируют установить мировой рекорд по самому массовому уроку танцев, и здесь же вечером состоится заключительный гала-концерт фестиваля "Ритм моего города".Но главной площадкой празднования уже по традиции станет Тверская и прилегающие улицы. Здесь появятся уменьшенные копии павильонов, скульптур и фонтанов ВДНХ — всего более 30 арт-объектов. Каждый создавали вручную около полугода.На Тверской, Моховой, Охотном ряду и в Театральном проезде разместят четыре площадки, посвященные строительству, реставрации и современному облику ВДНХ. Встречать и рассказывать про выставку будут гиды — бесплатные экскурсии каждые полчаса, начиная с 10 утра.Эти улицы стали пешеходными, поэтому схема движения транспорта временно изменилась. До восьми утра понедельника нельзя будет проехать по участку Тверской от Пушкинской площади до Охотного ряда, а также в соседних переулках. Ограничения — и на Моховой улице от Тверской до Большой Никитской. Водителей просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.На Проспекте Сахарова в субботу и воскресенье пройдет концерт "Наши в городе". Выступят самые известные российские рок-музыканты — Вадим Самойлов, Найк Борзов, Александр Скляр и многие другие.В эти выходные завершится фестиваль "Цветочный джем". Завтра в разных районах города гости смогут встретиться с известными актерами и певцами и вместе посадить цветы. Успейте увидеть 42 сада, созданные лучшими ландшафтными дизайнерами со всего мира.А еще в День города 80 столичных музеев можно посетить бесплатно. В "Царицыне" выступит симфонический оркестр имени Рахманинова и солисты Большого театра. А в музее Высоцкого проведут прогулку на Большом Каретном, расскажут, где рос будущий поэт.А завершится День города праздничным фейерверком. Залпы дадут с 33 площадок, так что посмотреть световое шоу можно будет практически из любой точки города. Но самый лучший вид — в Парке Горького, в "Зарядье" и напротив Большой спортивной арены в "Лужниках". Начнутся фейерверки ровно в девять вечера.