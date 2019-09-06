Знаменитый дрессировщик рассказал о непростых отношениях с братом. По словам Эдгарда Запашного, они иногда даже дерутся.

Знаменитый дрессировщик рассказал о непростых отношениях сбратом. По словам Эдгарда Запашного, они иногда даже дерутся.Артист стал героем YouTube-шоу "вМесте". Эдгард Запашныйповедал, как в детстве ему приходилось приглядывать за младшим братом Аскольдом."До окончания школы я со своим братом ни разу не подрался.Знаю, что в семьях, где растут два мальчика и больше, принято между братьямивыяснять отношения. Но, мне кажется, нас родители очень правильно скомпоновали.Во-первых, брат пошел в школу гораздо раньше положенного – в возрасте пяти лет.Ему не хватало 27 дней до шести лет. И его отправили со мой вместе в первыйкласс", – вспомнил артист.По словам Эдгарда, Аскольду было очень тяжело первые два-тригода. Старшему брату приходилось поддерживать младшего во всем. "Мы прикрывали другдруга, если надо", – отмечает Запашный.После школы Эдгард и Аскольд выбрали один творческий путь надвоих. Правда, теперь они общаются не как старший и младший, а на равных."Мы можем поскандалить, подраться, поругаться, обидится другна друга. Но, в целом, это отношения двух любящих людей", – подчеркнул ЭдгардЗапашный.Напомним, на днях дрессировщик сообщил, что у Аскольда серьезныепроблемы со здоровьем. "Внезапно обострившаяся травма угрожала емупараличом, и его экстренно госпитализировали в немецкую клинику!" –рассказал Эдгар. По словам Запашного, его брат перенес двухчасовую сложнейшуюоперацию на позвоночнике. Сейчас Аскольд восстанавливается.