Знаменитый дрессировщик рассказал о непростых отношениях с
братом. По словам Эдгарда Запашного, они иногда даже дерутся.
Знаменитый дрессировщик рассказал о непростых отношениях с
братом. По словам Эдгарда Запашного, они иногда даже дерутся.
Артист стал героем YouTube-шоу "вМесте". Эдгард Запашный
поведал, как в детстве ему приходилось приглядывать за младшим братом Аскольдом.
"До окончания школы я со своим братом ни разу не подрался.
Знаю, что в семьях, где растут два мальчика и больше, принято между братьями
выяснять отношения. Но, мне кажется, нас родители очень правильно скомпоновали.
Во-первых, брат пошел в школу гораздо раньше положенного – в возрасте пяти лет.
Ему не хватало 27 дней до шести лет. И его отправили со мой вместе в первый
класс", – вспомнил артист.
По словам Эдгарда, Аскольду было очень тяжело первые два-три
года. Старшему брату приходилось поддерживать младшего во всем. "Мы прикрывали друг
друга, если надо", – отмечает Запашный.
После школы Эдгард и Аскольд выбрали один творческий путь на
двоих. Правда, теперь они общаются не как старший и младший, а на равных.
"Мы можем поскандалить, подраться, поругаться, обидится друг
на друга. Но, в целом, это отношения двух любящих людей", – подчеркнул Эдгард
Запашный.
Напомним, на днях дрессировщик сообщил, что у Аскольда серьезные
проблемы со здоровьем. "Внезапно обострившаяся травма угрожала ему
параличом, и его экстренно госпитализировали в немецкую клинику!" –
рассказал Эдгар. По словам Запашного, его брат перенес двухчасовую сложнейшую
операцию на позвоночнике. Сейчас Аскольд восстанавливается.