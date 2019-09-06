На Рубцовскую осень приехали артисты со всей России. Открытый фестиваль музыки и поэзии ежегодно происходит в Вологодской области больше двадцати лет. Об этом сообщает ГТРК Вологда.

На "Рубцовскую осень" приехали артисты со всей России. Открытый фестиваль музыки и поэзии ежегодно происходит в Вологодской области больше двадцати лет. Об этом сообщает ГТРК "Вологда".В этот раз гостей праздника ждет масса мероприятий. После традиционного посещения могилы поэта на Пошехонском кладбище состоится конкурс чтецов. Литературно-музыкальные программы представит Саратовский центр имени Н.М. Рубцова. В следующие дни гости фестиваля смогут увидеть творческие программы, спектакли и концерты, привезенные артистами из разных городов страны, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Самары. В завершении фестиваля пройдут мастер-классы и выставка-ярмарка.Среди организаторов праздника — правительство Вологодской области, областной Департамент культуры и туризма области, администрация Вологды. ГТРК "Вологда" будет транслировать мероприятия.