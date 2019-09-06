В арендованных помещениях злоумышленники незаконно осуществляли сборку, хранение и сбыт тонер-картриджей, маркированных товарным знаком одной из известных фирм-производителей...

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном использовании товарного знака», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО установили и задержали двоих жителей Московской области 42 и 43 лет.Установлено, что в арендованных помещениях, расположенных на Волоколамском шоссе, подозреваемые незаконно осуществляли сборку, хранение и сбыт тонер-картриджей, маркированных товарным знаком одной из известных фирм-производителей. Установленный в ходе оперативно-розыскных мероприятий материальный ущерб, причиненный правообладателю, составил около 500 тысяч рублей.В настоящее время изъятое направлено на экспертизу для установления полной суммы ущерба.По данному факту следственной частью СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56