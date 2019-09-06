Кокорин и Мамаев выйдут на свободу по УДО - такое решение вынес сегодня суд Белгородской области. Там находится колония, где они с начала июля отбывают наказание за драки в центре Москвы. Оба покинут места не столь отдаленные, скорее всего, 17 сентября. Но вернутся ли игроки в большой футбол?

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу по УДО — такое решение вынес сегодня суд Белгородской области. Там находится колония, где они с начала июля отбывают наказание за драки в центре Москвы. Оба покинут места не столь отдаленные, скорее всего, 17 сентября. Но вернутся ли игроки в большой футбол?На выход с вещами их еще не попросили, но очень скоро попросят. Буквально через 10 дней главные ньюсмейкеры околофутбольных новостей Александр Кокорин и Павел Мамаев сделают свои первые шаги в сторону свободы и новой жизни после заключения."Все процессы шли с напряжением, довольно тяжело. Прокуратура долго изучала представленные доказательства. Слава Богу, все ходатайства удовлетворены, всем постановлено УДО. Все понимают, что это место лишения свободы, ничего хорошего здесь нет. Естественно, реакция была нормальной", — говорит адвокат Юрий Падалко.Не то что снимать, даже находиться на территории колонии номер 4 Белгородской области прессе было запрещено. Камеры плотной шеренгой послушно ждали у забора. Асфальтированная улица, вокруг промзона, чуть поодаль железная дорога. Пейзаж вокруг исправительного учреждения не самый жизнерадостный. А потому внезапно заигравший из тюремных динамиков британский хит Рода Стюарта All For Love журналисты восприняли как знамение — и правда, уже через 10 минут стало известно, что братья Кокорины и Павел Мамаев решением выездного заседания Алексеевского районного суда освобождены условно-досрочно."Суд учел поведение осужденных во время отбывания наказания, нарушений режима они не допускали, имеют ряд поощрений, дисциплинарных взысканий они не имеют, в период отбывания наказания все трое были трудоустроены в швейном цехе исправительного учреждения", — рассказала Любовь Дубина, секретарь суда по уголовным делам.И все же шитье не их конек. Пусть и осужденные, но профессиональные футболисты о своем призвании не забыли и в колонии времени зря не теряли: организовали матч — в ИК тогда специально приехал белгородской ФК "Салют". Итог встречи — 4:2 в пользу заключенных.Путь исправления был долог: арест, СИЗО, суд, этап, швейный цех, футбол, ну и, конечно, поддержка родственников. Родной дом Кокорина, город Валуйки, всего в 80 километрах от колонии. Мать футболиста одной из первых отреагировала на радостную новость благодарностью всем оказавшим поддержку — у нее в заключении находились сразу два сына. Помимо Александра фигурантом дела являлся и его младший брат Кирилл.Ждут дома и Павла Мамаева. Эксцентричная супруга футболиста решение суда назвала подарком к своему дню рождения, праздновать который Алана будет завтра. А вот день рождения самого Мамаева выпадет как раз на день освобождения 17 сентября. О том, что эта дата станет последним днем заключения футболистов, сомневаться не стоит. У прокуратуры и потерпевших возражений нет."Прокуратура поддержала позицию защиты, потому что осужденные во время содержания под стражей зарекомендовали себя с положительной стороны", — пояснил прокурор Дмитрий Пакалов.Заголовки, посвященные событиям той роковой ночи, за которую футболисты и получили 1,5 года колонии общего режима, удивляли разнообразием (от стандартного "Эпичного ломания стульев в московской кофейне" до уже ставшего культовым "Мамаева-Кокорища"), безжалостно проходились и по самим футболистам, окрестили и распущенными миллионерами, и даже позором российского футбола. Но это в прошлом. Изменились, исправились, иначе как объяснить, что даже сама колония дала спортсменам-арестантам максимально положительные характеристики, отметив их существенный вклад в спортивную жизнь колонии. Но смогут ли они продолжать вносить свой вклад в жизнь российского футбола? В клубе "Зенит" убеждены, что да. Новость об УДО нападающего там восприняли с воодушевлением."Для нас новость хорошая, я встречусь с ним в ближайшее время", — сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.Что же до Мамаева, то его перспективы обрисовать на данный момент сложно. Известно, что клуб "Краснодар", за который полузащитник выступал до заключения, контракт с ним решил не продлевать. В то же время Павлу уже поступают предложения, да и коллеги убеждены, что без работы он не останется."Президент "Урала" не исключает возможности прихода Павла Мамаева в наш клуб. При этом "Урал" понимает, что Мамаев футболист опытный и будет интересен не только нашему клубу, но и интересен многим командам российской премьер-лиги, поэтому сейчас на эту тему говорить, на наш взгляд, еще рано", — сообщил пресс-атташе ФК "Урал" Никита Медведевских.Пребывание звезд российского футбола в колонии было не долгом (прибыли они сюда в начале лета), но ярким. Благодаря УДО, на свободе футболисты окажутся на 3 месяца раньше изначально установленного срока. И можно не сомневаться, что в этот день колония номер 4 в очередной раз станет центром притяжения для журналистов.