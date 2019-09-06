Генеральный прокурор принял решение о том, кому передать уголовное дело о нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Им займется Следственный комитет. Нападение на Эллу Памфилову произошло 6 сентября в 01:30. Злоумышленник нанес несколько ударов электрошокером главе ЦИК, в результате чего та получила травмы.

Генеральный прокурор принял решение о том, кому передать уголовное дело о нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Им займется Следственный комитет.В пресс-службе ведомства сообщили, что по решению генерального прокурора России Юрия Чайки, уголовное дело о разбойном нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову будет передано из Министерства внутренних дел в центральный аппарат Следственного комитета для дальнейшего расследования. Генпрокуратура будет контролировать процесс для обеспечения всестороннего и полноценного расследования уголовного дела, сообщает РИА Новости.Нападение на Эллу Памфилову произошло 6 сентября в 01:30. Злоумышленник нанес несколько ударов электрошокером главе ЦИК, в результате чего та получила травмы.Памфилова заявила, что не будет обращаться с просьбой предоставить госохрану.