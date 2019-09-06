Скандальный блогер Лена Миро заподозрила теледиву в пагубном
пристрастии. В своем микроблоге в ЖЖ она заявила, что Ольга Бузова заменила романтические
отношения спиртным.
Скандальный блогер Лена Миро заподозрила теледиву в пагубном
пристрастии. В своем микроблоге в "ЖЖ" она заявила, что Ольга Бузова заменила романтические
отношения спиртным.
Светский
обозреватель отметила, что на телеканале ТНТ готовится к выходу очередное шоу. "За
сердце и прочие внутренности пьяненькой и чуть невменяемой марионеточки
Оленьки-голенькой (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены –
Прим. ред.), поборются два мачо: Тимур Батрутдинов из Камеди и участник
публичного дома 2 Роман Гриценко", – резко высказалась Миро.
По
мнению блогера, знаменитым претендентам на сердце Ольги Бузовой она вовсе не
нужна. При этом она написала о якобы имеющей место нетрадиционной ориентации
обоих участников нового шоу. "По поводу Батрутдинова как бы все всем давно
понятно. Близкий партнер Тимура уже фактически сделал камин’аут, когда женился
на Кристиночке Асмус – пока в пещерке жены гуляет морской ветерок, сам Бульдог
обнимает друзей", – заявила Миро.
"Гражданин же
Гриценко, оттрубивший срок в публичном доме 2, еще интереснее – продолжатель
дела голубого мага Кадони и такой же звезды синего спектра Солнцева", -
сказала, как отрезала, блогер. При этом Миро считает, что любовные отношения не нужны.
"Хотела спросить,
доколе – доколе Ольга будет хоть без утешения? – но передумала. Зачем ей все
это надо, если она нашла счастье в бутылке крепкого алкоголя?" – облила
грязью блогер.