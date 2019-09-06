Скандальный блогер Лена Миро заподозрила теледиву в пагубном пристрастии. В своем микроблоге в ЖЖ она заявила, что Ольга Бузова заменила романтические отношения спиртным.

Скандальный блогер Лена Миро заподозрила теледиву в пагубномпристрастии. В своем микроблоге в "ЖЖ" она заявила, что Ольга Бузова заменила романтическиеотношения спиртным.Светскийобозреватель отметила, что на телеканале ТНТ готовится к выходу очередное шоу. "Засердце и прочие внутренности пьяненькой и чуть невменяемой марионеточкиОленьки-голенькой (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены –Прим. ред.), поборются два мачо: Тимур Батрутдинов из Камеди и участникпубличного дома 2 Роман Гриценко", – резко высказалась Миро.Помнению блогера, знаменитым претендентам на сердце Ольги Бузовой она вовсе ненужна. При этом она написала о якобы имеющей место нетрадиционной ориентацииобоих участников нового шоу. "По поводу Батрутдинова как бы все всем давнопонятно. Близкий партнер Тимура уже фактически сделал камин’аут, когда женилсяна Кристиночке Асмус – пока в пещерке жены гуляет морской ветерок, сам Бульдогобнимает друзей", – заявила Миро."Гражданин жеГриценко, оттрубивший срок в публичном доме 2, еще интереснее – продолжательдела голубого мага Кадони и такой же звезды синего спектра Солнцева", -сказала, как отрезала, блогер. При этом Миро считает, что любовные отношения не нужны."Хотела спросить,доколе – доколе Ольга будет хоть без утешения? – но передумала. Зачем ей всеэто надо, если она нашла счастье в бутылке крепкого алкоголя?" – облилагрязью блогер.