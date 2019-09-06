Уже скоро экс-президент Украины Петр Порошенко может оказаться за решеткой. Ситуация для него ухудшается день ото дня, заявил бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко.

Уже скоро экс-президент Украины Петр Порошенко может оказаться за решеткой. Ситуация для него ухудшается день ото дня, заявил бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко.Он выразил уверенность, что скоро парламентарии проголосуютза снятие депутатской неприкосновенности лично с Порошенко. Даже если этого непроизойдет, с января следующего года экс-президента будут силой доставлять надопросы, напомнил бывший парламентарий слова главы Государственного бюрорасследований Романа Трубы.Получается, что ареста Порошенко можно ожидать в январеследующего года. Очевидно, что бывший президент слишком мешает новым властям,поэтому избавиться от него попытаются как можно скорее.Но у Порошенко есть возможность исправиться. Политикаеще четыре раза вызовут на допрос в сентябре, а затем в начале октября.Продолжение игры в кошки-мышки со следствием может обернуться для бывшегопрезидента серьезными неприятностями.Теперь он не сможет заявить, что не знал о повестке и строилдругие планы. "ГБР составило график визитов , и пятому президентуУкраины, а ныне народному депутату, все же лучше не испытывать терпениеследователей", – пишет портал "Украина.ру".Напомним, после поражения на президентских выборах ПетрПорошенко стал депутатом Верховной рады. Он возглавляет фракцию своей партии"Европейская солидарность" и входит в комитет по европейскойинтеграции.На этой неделе парламентарии приняли законопроект об отменедепутатской неприкосновенности. Соответствующие положения вскоре будут исключены из Конституции Украины.Примечательно, что автором законопроекта был сам .Сейчас в отношении политика и его сторонников возбуждено 13 уголовных дел. Неисключено, что инициатива бывшего президента в итоге обернется против него.