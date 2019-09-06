Брижит Макрон вновь стала объектом для шуток. Министр экономики Бразилии Паулу Гедес сказал, что Жаир Болсонару был прав, она действительно некрасива. А затем добавил, что вообще некрасивых женщин не бывает, есть дамы, на которых смотрят с неверного ракурса.

Жена французского лидера Эмманюэля Макрона Брижит Макрон вновь стала объектом для шуток. На этот раз министр экономики Бразилии Паулу Гедес, выступая на форуме, сказал, что Жаир Болсонару был прав, "она действительно некрасива". А затем добавил, что вообще некрасивых женщин не бывает, "есть дамы, на которых смотрят с неверного ракурса".Позже он принес извинения за свои высказывания. Якобы он просто хотел показать публике, что скандал был слишком раздут в ущерб "важным и срочным для страны вопросам", передает ТАСС. Также он совсем не хотел оскорбить мадам Макрон.В августе президент Бразилии саркастично прокомментировал коллаж, на котором в невыгодном свете изобразили супругу Макрона. На комментарий "Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару. Он вам просто завидует" Болсонару ответил так: "Не унижай парня, ха-ха". После этого Макрон пожелал Бразилии другого главу государства.