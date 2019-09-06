Ведущий программы Место встречи на телеканале НТВ Андрей Норкин выгнал из студии члена Общественной палаты и руководителя движения Трезвая Россия Султана Хамзаева. В Сети появилось видео с моментом дебоша гостя шоу.

Ведущий программы "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин выгнал из студии члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева. В Сети появилось видео с моментом дебоша гостя шоу.На странице в Facebook НТВ появилось видео стычки Султана Хамзаева с другими гостями эфира, а также с ведущим Андреем Норкиным. "Хамству не место в эфире нашего телеканала", – говорится в заявлении канала по поводу произошедшего.Конфликт произошел на почве обсуждения возможного повышения минимального возраста для покупки алкоголя до 21 года. Султан Хамзаев повздорил с политологом Алексеем Тимофеевым, обозвал его дураком, а в ответ на его замечание, что тогда он тоже дурак, пригрозил физической расправой. На просьбы Андрея Норкина вернуть диалог в конструктивное русло лидер движения "Трезвая Россия" сперва не реагировал. Затем он перешел в атаку уже на ведущего.Поняв, что общения с Султаном Хамзаевым наладить не получится, Алексей Норкин попросил того покинуть студию. Уходя тот швырнул микрофон. В телекомпании отметили, что в результате аппаратура стоимостью в несколько тысяч долларов была сломана."Совершенно очевидно – и это было демонстрацией – что людям надо расслабляться иногда", – подвел итог Алексей Тимофеев.Сам Султан Хамзаев на свое странице в Instagram обвинил своего оппонента в том, что тот фашист. С подписчиками лидер движения "Трезвая Россия" поделился видео, на котором кричит на женщину-продюсера и требует уволить Алексея Норкина, который позволил себе невежливо общаться с ним.