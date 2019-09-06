С большой симпатией к России, к ее людям и культуре в Москве приступил к работе новый посол Германии Геза Андреас фон Гайр. Фон Гайр сменил работавшего в России с марта 2014 года Рюдигера фон Фрича. Копию верительной грамоты он вручил замглавы МИД России Владимиру Титову.

С большой симпатией к России, к ее людям и культуре в Москве приступил к работе новый посол Германии Геза Андреас фон Гайр. Фон Гайр сменил работавшего в России с марта 2014 года Рюдигера фон Фрича. Копию верительной грамоты он вручил замглавы МИД России Владимиру Титову.Начало своей работы в Москве новый посол ФРГ ждет с большим интересом. Он с радостью ждет знакомства с теми людьми, которые укрепляют российско-германское взаимодействие и сотрудничество, сообщает РИА Новости.Геза Андреас фон Гайр на дипломатической службе с 1991 года. Ранее он возглавлял отдел в департаменте внешней политики и политики безопасности ведомства федерального канцлера, был вице-президентом Федеральной разведывательной службы Германии, руководил политическим департаментом бундесвера.