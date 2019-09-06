Союз православных граждан выступил с инициативой введения нового налога для россиян. Дополнительные выплаты, считают авторы идеи, стоит брать с бездетных граждан. Эксперты оценили эту идею.

"Союз православных граждан" выступил с инициативой введения нового налога для россиян. Дополнительные выплаты, считают авторы идеи, стоит брать с бездетных граждан. Эксперты оценили эту идею.Комментируя инициативу о введении налога на бездетность депутат Госдумы Борис Чернышов отметил, что россияне нервничают из-за того, что посторонние люди пытаются влезть в их личное пространство. Это может служить одним из факторов, почему люди стали менее охотно обзаводиться потомством.Кроме того, считает народный избранник, такая мера может ударить по тем семьям, которые не могут иметь детей по объективным причинам. "Есть семейная пара, у них не может получиться детей, но они не хотят заявлять о том, что они нездоровые, а вы требуете, чтобы они сказали или платили", – цитирует Бориса Чернышова. По его словам, официальное заявление о неспособности иметь детей фактически будет означать публичное признание в этом, на что согласится пойти далеко не каждый.Тем временем председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов отметил, что вводить новый налог для россиян для стимуляции рождаемости не имеет смысла, поскольку подобная мера фактически уже существует. Просто называется все это по-другому."У вас вычитают НДФЛ в зависимости от количества детей, снижается число вычетов, ненамного, но снижается", – напомнил демограф. "Повысился пенсионный возраст – для многодетных мам возраст оставили до 50 лет. Это значит, пенсию будут получать раньше, другие льготы", – добавил он.Таким образом, по словам эксперта, уровень налоговой нагрузки на человека уже зависит от того, сколько у него детей. Вводить новый налог для россиян не требуется, поскольку он уже существует, только в косвенном виде.