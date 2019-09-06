Установлено, что мужчина, являясь сотрудником организации, использовал свое служебное положение и совершил противоправное деяние...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в присвоении мобильных телефонов.В полицию поступило заявление от представителя одной из коммерческих компаний о том, что в ходе инвентаризации материальных ценностей в офисе продаж на улице Новый Арбат выявлена недостача 14 мобильных телефонов. Материальный ущерб составил около 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 22-летнего жителя столицы. Установлено, что мужчина, являясь сотрудником организации, использовал свое служебное положение и совершил противоправное деяние. Злоумышленник сбыл похищенные мобильные телефоны, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60