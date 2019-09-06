Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца основателя автодилера Рольф Сергея Петрова по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.Как передает "Интерфакс", такое решение приняла судья Евгения Николаева, подчеркнув, что срок ареста будет исчисляться с момента выдачи Петрова в Россию, либо задержания на территории РФ.Основатель "Рольфа", который в 2016 году уехал за границу и ныне проживает в Австрии, ранее был объявлен в международный розыск.6 сентября Басманный суд заочно арестовал еще двух фигурантов уголовного дела — экс-генерального директора "Рольфа" Татьяну Луковецкую и директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия.Следствие обвиняет их в том, что в 2014 году они незаконно перевели 4 миллиарда рублей с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний "Рольф Эстейт" на счета Panabel Limited.Все обвиняемые свою вину отрицают.Компания "Рольф" является дилером 22 автомобильных брендов. В 2018 году ее чистая прибыль составила 6 миллиардов 250 миллионов рублей. "Рольф" через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) — трасту, действующему в интересах семьи Петрова.