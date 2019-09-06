Певица Валерия и ее муж – продюсер Иосиф Пригожин – появились
в студии Бориса Корчевникова. В эфире программы Судьба человека на телеканале
Россия 1 супруги рассказали о конфликте, который не так давно разгорелся в их
семье.
Певица Валерия и ее муж – продюсер Иосиф Пригожин – появились
в студии Бориса Корчевникова. В эфире программы "Судьба человека" на телеканале
"Россия 1" супруги рассказали о конфликте, который не так давно разгорелся в их
семье.
У Иосифа Пригожина
не ладятся отношения с детьми от первого брака – дочерью Данаей и сыном
Дмитрием. Конфликт разгорелся из-за недвижимости: экс-жена продюсера решила
продать две квартиры в центре Москвы. Это очень не понравилась Иосифу.
Столичные апартаменты были приобретены Пригожиным еще в
браке. Уходя, он переписал их на детей. Между тем Даная и Дмитрий встали на
сторону матери. Дочь продюсера через соцсети заявила, что отец недостаточно
присутствовал в их с братом жизни. Более того, Ирина и Даная посетили несколько
телепередач, где нелестно высказались о Пригожине.
"Я бился за то, чтобы жилье, недвижимость и все, что я
заработал для них, чтобы это осталось у них, а не у дяди, который женился на
маме. Я дрался не за свое. Все, что я создал, построил – оставил и ушел. Не для
себя, а для них. Я не хотел, чтобы они остались на улице. По недоразумению или
по каким-то другим еще моментам. Нельзя продать за бесценок то, что я
заработал, и то, что я заработал для них. Я думал об их будущем, об их
настоящем, а не о себе", – сказал Иосиф Пригожин в программе "Судьба человека".
По словам Иосифа Пригожина, уберечь наследников от ошибки он
так и не смог. Квартиры все-таки продали. Даная и Дмитрий остались без собственности.
Супруг певицы Валерии полагает, что деньгами от реализации имущества
распоряжается новый муж Ирины.
"Этот милый человек оставил их без жилья. Затащил их куда-то
в Ставрополь. А что он мой сын что ли? Он ровесник моего сына", – сказал Иосиф
Пригожин удивленному ведущему ток-шоу Борису Корчевникову.
Певица Валерия отметила, что постепенно конфликт сходит на
нет. С Данаей удалось восстановить отношения.
"Она очень жалеет о том, что было тогда, о тех словах,
которые она говорила. Она на Новый год очень трогательно меня поздравила.
Подарила мне спортивный костюм. Написала в открыточке: "Если бы можно было все
слова, которые я сказала в твой адрес, можно было бы забыть, зачеркнуть,
переписать ту страницу жизни заново, я с удовольствием это сделала", -
рассказала певица Валерия в сегодняшнем выпуске программы .