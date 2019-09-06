Певица Валерия и ее муж – продюсер Иосиф Пригожин – появились в студии Бориса Корчевникова. В эфире программы Судьба человека на телеканале Россия 1 супруги рассказали о конфликте, который не так давно разгорелся в их семье.

Певица Валерия и ее муж – продюсер Иосиф Пригожин – появилисьв студии Бориса Корчевникова. В эфире программы "Судьба человека" на телеканале"Россия 1" супруги рассказали о конфликте, который не так давно разгорелся в ихсемье.У Иосифа Пригожинане ладятся отношения с детьми от первого брака – дочерью Данаей и сыномДмитрием. Конфликт разгорелся из-за недвижимости: экс-жена продюсера решилапродать две квартиры в центре Москвы. Это очень не понравилась Иосифу.Столичные апартаменты были приобретены Пригожиным еще вбраке. Уходя, он переписал их на детей. Между тем Даная и Дмитрий встали насторону матери. Дочь продюсера через соцсети заявила, что отец недостаточноприсутствовал в их с братом жизни. Более того, Ирина и Даная посетили несколькотелепередач, где нелестно высказались о Пригожине."Я бился за то, чтобы жилье, недвижимость и все, что язаработал для них, чтобы это осталось у них, а не у дяди, который женился намаме. Я дрался не за свое. Все, что я создал, построил – оставил и ушел. Не длясебя, а для них. Я не хотел, чтобы они остались на улице. По недоразумению илипо каким-то другим еще моментам. Нельзя продать за бесценок то, что язаработал, и то, что я заработал для них. Я думал об их будущем, об ихнастоящем, а не о себе", – сказал Иосиф Пригожин в программе "Судьба человека".По словам Иосифа Пригожина, уберечь наследников от ошибки онтак и не смог. Квартиры все-таки продали. Даная и Дмитрий остались без собственности.Супруг певицы Валерии полагает, что деньгами от реализации имуществараспоряжается новый муж Ирины."Этот милый человек оставил их без жилья. Затащил их куда-тов Ставрополь. А что он мой сын что ли? Он ровесник моего сына", – сказал ИосифПригожин удивленному ведущему ток-шоу Борису Корчевникову.Певица Валерия отметила, что постепенно конфликт сходит нанет. С Данаей удалось восстановить отношения."Она очень жалеет о том, что было тогда, о тех словах,которые она говорила. Она на Новый год очень трогательно меня поздравила.Подарила мне спортивный костюм. Написала в открыточке: "Если бы можно было всеслова, которые я сказала в твой адрес, можно было бы забыть, зачеркнуть,переписать ту страницу жизни заново, я с удовольствием это сделала", -рассказала певица Валерия в сегодняшнем выпуске программы .