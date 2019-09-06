Российский политик, телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов уже давно не скрывают своих чувств. До их церемонии бракосочетания осталась всего неделя.

Российский политик, телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов уже давно не скрывают своих чувств. До их церемонии бракосочетания осталась всего неделя.Издание "Комсомольская правда" выяснило подробности предстоящей свадьбы. Отмечается, что приглашения уже разосланы, но в них не указаны места регистрации и банкета. Друзья Богомолова рассказали, что 13 сентября гости получат смс, в которых и будут приведены остальные подробности.Телеведущая и театральный режиссер желают создать пышное торжество, поскольку на церемонию придут около трехсот гостей. Событие состоится в центре Москвы, на одной из крупных банкетных площадок. Также задумана развлекательная программа, подробности которой тоже пока неизвестны.Генеральный директор концертного агентства "РУ-КОНЦЕРТ" Евгений Морозов рассказал, что в заведении, в котором состоится свадьба, очень высокий ценник на свадебный кейтеринг — порядка 40 тысяч рублей на человека. Учитывая количество приглашенных, лишь одно застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей. "Я уже не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу", — отметил Морозов.Декорирование зала и услуги флориста могут составить около 4 миллионов рублей. В издании отмечают, что на торжество Собчак и Богомолов, вполне возможно, тратиться не будут, поскольку финансовую сторону праздника возьмут на себя их влиятельные друзья.