Несмотря на обещание президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну в Донбассе, в регионе продолжают гибнуть люди. Придя в политику как миротворец, спустя несколько месяцев лидер Незалежной превратился в палача, констатировали эксперты.

Несмотря на обещание президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну в Донбассе, в регионе продолжают гибнуть люди. Придя в политику как миротворец, спустя несколько месяцев лидер Незалежной превратился в палача, констатировали эксперты.Украиной продолжает править мясник, заявил напресс-конференции в Москве политолог Армен Гаспарян. Он напомнил, что в 2014году теперь уже бывший президент Петр Порошенко так же, как Владимир Зеленский,озвучивал мирные инициативы и имел все возможности для прекращения войны.Прошло несколько лет, и все начали надеяться, что уйдетПорошенко, к власти придет человек с Юго-Востока и война прекратится, отметилэксперт. "Пришел. Кровь перестала литься на Донбассе? Нет! Теперь кровь наруках у Владимира Александровича Зеленского", – констатировал он.Новость дополняется.