Несмотря на обещание президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну в Донбассе, в регионе продолжают гибнуть люди. Придя в политику как миротворец, спустя несколько месяцев лидер Незалежной превратился в палача, констатировали эксперты.
Несмотря на обещание президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну в Донбассе, в регионе продолжают гибнуть люди. Придя в политику как миротворец, спустя несколько месяцев лидер Незалежной превратился в палача, констатировали эксперты.
Украиной продолжает править мясник, заявил на
пресс-конференции в Москве политолог Армен Гаспарян. Он напомнил, что в 2014
году теперь уже бывший президент Петр Порошенко так же, как Владимир Зеленский,
озвучивал мирные инициативы и имел все возможности для прекращения войны.
Прошло несколько лет, и все начали надеяться, что уйдет
Порошенко, к власти придет человек с Юго-Востока и война прекратится, отметил
эксперт. "Пришел. Кровь перестала литься на Донбассе? Нет! Теперь кровь на
руках у Владимира Александровича Зеленского", – констатировал он.
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