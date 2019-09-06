Глава Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала нападение на нее, которое произошло в ночь с 5 на 6 сентября. Во время конференции Цифровизация избирательного процесса российский политик сообщила: Я прошу вас, ничего, все нормально, переживу я это.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала нападение на нее, которое произошло в ночь с 5 на 6 сентября.Во время конференции "Цифровизация избирательного процесса" российский политик сообщила: "Я прошу вас, ничего, все нормально, переживу я это".В пресс-службе Центризбиркома также подтвердили факт нападения на дом Эллы Памфиловой. Там отметили, что из жилого помещения ничего не похищено, а самочувствие политика среднее, но позволяет ей принимать участие в Международной конференции.Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сообщение о нападении на Эллу Памфилову поступило 6 сентября около 01:30. На место происшествия в кратчайшие сроки прибыли сотрудники полиции. Отмечается, что злоумышленник в маске проник на террасу дома через окно, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса России (разбой). Проводятся следственные, оперативно-розыскные мероприятия, которые помогут установить и задержать лиц, причастных к преступлению. Ирина Волк отметила, что расследование взято на контроль руководством МВД России.Нападение на Эллу Памфилову произошло за два дня до Единого дня голосования в России.