В ночь на 6 сентября было совершено нападение на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Несмотря на это, глава ЦИК нашла в себе силы принять участие в международной конференции, посвященной цифровизации выборов. Она обратилась к участникам с важным сообщением.

В ночь на 6 сентября было совершено нападение на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Несмотря на это, глава ЦИК нашла в себе силы принять участие в международной конференции, посвященной цифровизации выборов. Она обратилась к участникам с важным сообщением.На конференцию прибыли представители 35 стран. Обратившись киностранным гостям, которые смогут наблюдать за ходом Единого дня голосования,Памфилова заявила, что ЦИК заинтересован в широком участии авторитетныхмеждународных экспертов.В подтверждение она привела данные об участии иностранныхнаблюдателей в прошлогодних выборах президента России. По ее словам, тогда ЦИКзарегистрировал более 1,5 тысячи наблюдателей из 115 государства.Новость дополняется.