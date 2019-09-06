В ночь на 6 сентября было совершено нападение на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Несмотря на это, глава ЦИК нашла в себе силы принять участие в международной конференции, посвященной цифровизации выборов. Она обратилась к участникам с важным сообщением.
В ночь на 6 сентября было совершено нападение на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Несмотря на это, глава ЦИК нашла в себе силы принять участие в международной конференции, посвященной цифровизации выборов. Она обратилась к участникам с важным сообщением.
На конференцию прибыли представители 35 стран. Обратившись к
иностранным гостям, которые смогут наблюдать за ходом Единого дня голосования,
Памфилова заявила, что ЦИК заинтересован в широком участии авторитетных
международных экспертов.
В подтверждение она привела данные об участии иностранных
наблюдателей в прошлогодних выборах президента России. По ее словам, тогда ЦИК
зарегистрировал более 1,5 тысячи наблюдателей из 115 государства.
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