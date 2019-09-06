Глава Центральной избирательной комиссии рассказала о самочувствии после нападения. Чиновник была немногословна.

Глава Центральной избирательной комиссии рассказала о самочувствии после нападения. Чиновник была немногословна.На утро после нападения Памфилова отправилась наконференцию, посвященную цифровизации выборов. В кулуарах мероприятияжурналисты поинтересовались ее здоровьем.Долго общаться с прессой Памфилова не стала, ответивлаконично. По словам главы Центризбиркома, с ее здоровьем "всенормально". "Переживу и это", – сказала она.Новость дополняется.