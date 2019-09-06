Глава Центральной избирательной комиссии рассказала о самочувствии после нападения. Чиновник была немногословна.
Глава Центральной избирательной комиссии рассказала о самочувствии после нападения. Чиновник была немногословна.
На утро после нападения Памфилова отправилась на
конференцию, посвященную цифровизации выборов. В кулуарах мероприятия
журналисты поинтересовались ее здоровьем.
Долго общаться с прессой Памфилова не стала, ответив
лаконично. По словам главы Центризбиркома, с ее здоровьем "все
нормально". "Переживу и это", – сказала она.
Новость дополняется.