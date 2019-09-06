В ночь на 6 сентября было совершено нападение на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Несмотря на произошедшее, глава ЦИК нашла в себе силы принять участие в международной конференции по цифровизации выборов. Она обратилась к участникам с важным сообщением.
В ночь на 6 сентября было совершено нападение на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Несмотря на произошедшее, глава ЦИК нашла в себе силы принять участие в международной конференции по цифровизации выборов. Она обратилась к участникам с важным сообщением.
На конференцию прибыли представители 35 стран. Обратившись к
иностранным гостям, которые смогут наблюдать за ходом Единого дня голосования,
Памфилова заявила, что ЦИК заинтересован в широком участии авторитетных
международных экспертов.
В подтверждение она привела данные об участии иностранных
наблюдателей в прошлогодних выборах президента России. По ее словам, тогда ЦИК
зарегистрировал более 1,5 тысячи наблюдателей из 115 государств.
Сообщение о нападении на Памфилову поступило в полицию 6
сентября в 1:30 ночи. Злоумышленник проник в дом главы ЦИК в городском округе
Истра.
Неизвестный влез через окно и напал на Памфилову с
электрошокером, после чего исчез. По факту произошедшего возбуждено уголовное
дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса "Разбой".
Пользователи Сети восхитились мужеством Памфиловой. "С 10 утра участвует в международной конференции в Москве. И это после такой жести ночью", – пишет пользователь Twitter с ником Выпускайте Кракена!
"Несмотря на самочувствие, Памфилова все равно приняла решение пойти
на это мероприятие", – отмечает Telegram-канал "Товарищ майор".
Элла Памфилова возглавляет Центральную избирательную
комиссию с марта 2016 года. Она была депутатом Госдумы первого и второго созывов, а
также народным депутатом СССР.