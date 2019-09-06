Урожай сои в Амурской области сразу на 4 с лишним процента меньше запланированного показателя. По словам губернатора Василия Орлова, причина — сбой орошения из-за паводков. Новая волна потопов сегодня вплотную подобралась к крупным городам Хабаровского края.

Урожай сои в Амурской области сразу на 4 с лишним процента меньше запланированного показателя. По словам губернатора Василия Орлова, причина — сбой орошения из-за паводков. Новая волна потопов сегодня вплотную подобралась к крупным городам Хабаровского края. В Комсомольске-на-Амуре улицы форсируют уже не на внедорожниках, а на бронетранспортёрах — воду не успевают откачивать. Сложная ситуация вынудила мэрию города перенести в том числе несколько избирательных участков.Потоки воды на центральных улицах, заглохшие Машины, молнии и гром. Сильный ливень шёл над Комсомольском несколько часов. За это время он успел затопить те места, которые от воды из разлившегося Амура защитили дамбы. Теперь вода есть не только в окрестных посёлках.Вот это уже черта города Комсомольска-на-Амуре. Микрорайон "Парковый". Если всего день назад здесь было всего пара сантиметров воды, то после ливня уровень поднялся солидно. Сейчас уже заметно, что помосты, которые люди возводили, чтобы переходить небольшие лужи, тоже утонули.Такая же ситуация на Дзержинского и Гагарина — дороги местами подтоплены, но проехать можно. Кроме того, вода довольно быстро уходит. За день там, где было по колено, осталось всего пара сантиметров. Но это все же окраина города, близкая к реке. В центре первыми пострадали владельцы малого бизнеса в полуподвальных помещениях. Из их заведений ещё с ночи тянутся трубы насосов."Если бы сейчас насосы не подключили, то вообще утонули бы", — рассказал Александр Пинаев, владелец кафе.А это уже подвал жилого многоквартирного дома на одной из центральных улиц Комсомольска. Сюда тоже пришли грунтовые воды. Сейчас уровень достаточно солидный, но вода от Амура сюда не дошла.В Комсомольске-на-Амуре и пригородах МЧС и местные коммунальные службы установили 39 мощных насосов. 14 групп специалистов круглосуточно контролируют их работу. Пик паводка здесь ожидают 8-9 сентября. К этому времени Хабаровского края достигнет тайфун "Линлин" и принесёт новые дожди.