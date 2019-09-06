Исполнитель, который тщательно скрывает
подробности своей личной жизни, 5 сентября презентовал романтический клип Разбуди
меня. В нем любимой девушкой певца DONI стала известная блогер Nadin Serovski.
Исполнитель, который тщательно скрывает
подробности своей личной жизни, 5 сентября презентовал романтический клип "Разбуди
меня". В нем любимой девушкой певца DONI стала известная блогер Nadin Serovski.
Певец DONI – не из тех, кто рассказывает о личном. В
его Instagram множество отчетов с мероприятий и концертов, но ни одной фото с
девушкой. Однако сегодня фолловеры крайне удивились, увидев в аккаунте артиста
романтическое видео с известной блогером Nadin Serovski.
"Это его новая девушка!?", "Какая классная пара!", "Хорошо
смотрятся", – пишут комментаторы. Как оказалось, DONI презентовал новый клип
“разбуди меня”, в котором Nadin сыграла главную героиню – возлюбленную артиста.
Сюжет работы очень трагичный, но со счастливым "Happy
And". DONI попадает в аварию и отправляется на скорой помощи в больницу. Врачи
борются за жизнь героя, но вскоре уже сообщают его любимой, что DONI не спасти.
Nadin буквально врывается в палату и оживляет свою вторую половину поцелуем.
"Эта история очень романтическая и со счастливым
концом. Я старалась максимально показать искрение чувства, напомнить всем еще
раз о том, как важно ценить близких, любимых, что не стоит ссориться по
пустякам. Надеюсь, у меня это получилось", – рассказала Nadin о клипе DONI.