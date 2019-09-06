Исполнитель, который тщательно скрывает подробности своей личной жизни, 5 сентября презентовал романтический клип Разбуди меня. В нем любимой девушкой певца DONI стала известная блогер Nadin Serovski.

Исполнитель, который тщательно скрываетподробности своей личной жизни, 5 сентября презентовал романтический клип "Разбудименя". В нем любимой девушкой певца DONI стала известная блогер Nadin Serovski.Певец DONI – не из тех, кто рассказывает о личном. Вего Instagram множество отчетов с мероприятий и концертов, но ни одной фото сдевушкой. Однако сегодня фолловеры крайне удивились, увидев в аккаунте артистаромантическое видео с известной блогером Nadin Serovski."Это его новая девушка!?", "Какая классная пара!", "Хорошосмотрятся", – пишут комментаторы. Как оказалось, DONI презентовал новый клип“разбуди меня”, в котором Nadin сыграла главную героиню – возлюбленную артиста.Сюжет работы очень трагичный, но со счастливым "HappyAnd". DONI попадает в аварию и отправляется на скорой помощи в больницу. Врачиборются за жизнь героя, но вскоре уже сообщают его любимой, что DONI не спасти.Nadin буквально врывается в палату и оживляет свою вторую половину поцелуем."Эта история очень романтическая и со счастливымконцом. Я старалась максимально показать искрение чувства, напомнить всем ещераз о том, как важно ценить близких, любимых, что не стоит ссориться попустякам. Надеюсь, у меня это получилось", – рассказала Nadin о клипе DONI.