В столице открыли новую железнодорожную платформу Северянин Ярославского направления. Теперь она расположена в 20 раз ближе к станции МЦК Ростокино, так что пересадка стала быстрее и удобнее. Большой проект интеграции с МЦК фактически завершен.

В столице открыли новую железнодорожную платформу Северянин Ярославского направления. Теперь она расположена в 20 раз ближе к станции МЦК "Ростокино", так что пересадка стала быстрее и удобнее. Большой проект интеграции с МЦК фактически завершен.Вместо 20 минут — пять, под навесом, а не под палящим солнцем или дождем: МЦК стало еще ближе к тем, кто едет по Ярославскому направлению железной дороги.Платформу Северянин перенесли на 600 метров к станции "Ростокино" Московского центрального кольца. Теперь это даже нельзя назвать переходом — большой транспортно-пересадочный узел.Вестибюлей два — подземный и надземный. Пассажиры могут выйти на проспект Мира и Северянинский проезд. А местным жителям стало удобнее переходить железнодорожные пути — есть лифты и эскалаторы. Кстати, движение электричек и поездов МЦК на время работ не останавливали."Уникальное направление — Ярославское. Пятый путь — это уникально, обычно максимально у нас четыре пути. 330 тысяч пассажиров сумеют воспользоваться этим маршрутом", — говорит генеральный директор — председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров."Это большое событие — можно сказать, что все основные переходы интеграции МЦК с пригородными путями сообщения завершены. Остался один переход на "НАТИ" — хотя мы там уже перенесли станцию, но еще необходимо сделать комфортный переход", — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.Количество людей, которые пользуются МЦК, растет, и строительство таких пересадочных узлов этому только способствует. Поэтому с ноября интервал движения поездов на Московском центральном кольце решили сократить с пяти минут до четырех.