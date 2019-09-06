В подмосковной Лобне задержали 58-летнюю гадалку по подозрению в краже у пенсионерки ювелирных украшений, около 200 тысяч рублей и трех яиц. Ранее женщина была судима за мошенничество и 27 краж, но об этом на допросе она не вспоминала.

В подмосковной Лобне задержали 58-летнюю гадалку по подозрению в краже у пенсионерки ювелирных украшений, около 200 тысяч рублей и трех яиц, сообщили в региональном управлении МВД. Ранее женщина была судима за мошенничество и 27 краж, но об этом на допросе она не вспоминала.Жертвой злоумышленницы из Ярославской области стала 63-летняя местная жительница, которую она сразила наповал признанием, что у той скоро погибнет дочь, если не снять порчу. Для ритуала болгарской целительнице — а именно так представилась задержанная — потребовались все ювелирные украшения, хранившиеся в квартире 140 тысяч рублей и три яйца. Для полноты картины ворожея попросила пенсионерку снять все деньги с банковского счета.После этого ведунья собрала все в платок, произнесла какие-то заклинания и потребовала от клиентки никому не рассказывать о произошедшем и целый год не заглядывать в сверток, в противном случае порча не снимется. Однако пенсионерка оказалась подозрительной и все же заглянула в платок, как только за ворожеей захлопнулась дверь. Там было пусто.Подозреваемую вычислили по записям с камер наблюдения на улице Ленина и Букинском шоссе. Да нее это не первый привод — она уже была судима за мошенничество и 27 краж."Погадала и села", — кратко охарактеризовала переехавшая в СИЗО гадалка произошедшие в ее жизни перемены.Общий ущерб оценили в 300 тысяч рублей, все деньги на момент задержания целительница потратила. Теперь ей грозит до 10 лет в колонии.