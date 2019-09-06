Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что по-прежнему намерен продолжать переговоры с Северной Кореей.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что по-прежнему намерен продолжать переговоры с Северной Кореей.Как передает РИА Новости, об этом глава американского внешнеполитического ведомства проинформировал мировую общественность в интервью радиостанции американского города Канзас-сити KCMO.По его словам, переговоры Вашингтона и Пхеньяна полезны как для США, так и для всего мира в целом, потому что снижают угрозу применения ядерного оружия, исходящей из КНДР.Помпео подчеркнул, что руководство Северной Кореи также настроено на продолжение диалога и этот дипломатический путь в США намерены всячески поощрять.Госсекретарь считает, что ядерное оружие не обеспечит безопасности КНДР, тогда как отказ от него приведет к укреплению безопасности на Корейском полуострове и когда в Пхеньяне пойдут на такой шаг, в Вашингтоне предоставят гарантии безопасности.Говоря об Иране, Помпео отметил, что недавнее сокращение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), о котором на днях объявил Тегеран – неприемлемо.Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил о начале реализации третьего этапа сокращения обязательств Тегерана в рамках СВПД с 6 сентября, подчеркнув, что вся деятельность будет проходить под наблюдением МАГАТЭ.Все подробности данного шага будут рассказаны журналистам 7 сентября на специальной пресс-конференции представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камалванди.