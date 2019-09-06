Звезду резко раскритиковали после выступления в одном из районов Юрмалы – Каугури. Гнев некоторых местных жителей вызвало то, что Лайма Вайкуле спела на русском языке.
Звезду резко раскритиковали после выступления в одном из районов Юрмалы – Каугури. Гнев некоторых местных жителей вызвало то, что Лайма Вайкуле спела на русском языке.
Соотечественники
ополчились на певицу, посчитав ее поведение недопустимым. Местную журналистку
Элиту Вайдемане взбесило, что Лайма Вайкуле поздоровалась с залом по-русски
и почти все песни исполнила на этом же языке.
Акула пера
уверена, что со стороны звезды это форменное "свинство". Вайдемане напомнила знаменитости,
что в Каугури живут не только русские, но и латыши.
Она добавила, что не выступает за доминирование какого-то из языков,
но Лайме Вайкуле следовало бы помнить об "этническом конфликте". "Спасибо, что
спустились на национальный уровень ниже аборигенов", – заявила латвийская
журналистка в издании Neatkar ga.
Отметим, в последние годы частенько нарывается
на критику и становится фигуранткой различных скандалов. Хотя сама певица и
старается угодить всем, это у нее не получается. Ранее на артистку
обиделся известный композитор Игорь Крутой. Причиной стало то, что
исполнительница организовала свой фестиваль "Рандеву" в Юрмале после ухода
оттуда "Новой волны".
Как писали "Дни.ру", на протяжении нескольких
недель проводит время в компании Аллы Пугачевой и Максима Галкина
с их детьми в Юрмале. В курортном латвийском городке именитая семья снимает
виллу. Вместе они отдыхают, гуляют и сидят в летних кафе.