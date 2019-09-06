Звезду резко раскритиковали после выступления в одном из районов Юрмалы – Каугури. Гнев некоторых местных жителей вызвало то, что Лайма Вайкуле спела на русском языке.

Звезду резко раскритиковали после выступления в одном из районов Юрмалы – Каугури. Гнев некоторых местных жителей вызвало то, что Лайма Вайкуле спела на русском языке.Соотечественникиополчились на певицу, посчитав ее поведение недопустимым. Местную журналисткуЭлиту Вайдемане взбесило, что Лайма Вайкуле поздоровалась с залом по-русскии почти все песни исполнила на этом же языке.Акула перауверена, что со стороны звезды это форменное "свинство". Вайдемане напомнила знаменитости,что в Каугури живут не только русские, но и латыши.Она добавила, что не выступает за доминирование какого-то из языков,но Лайме Вайкуле следовало бы помнить об "этническом конфликте". "Спасибо, чтоспустились на национальный уровень ниже аборигенов", – заявила латвийскаяжурналистка в издании Neatkar ga.Отметим, в последние годы частенько нарываетсяна критику и становится фигуранткой различных скандалов. Хотя сама певица истарается угодить всем, это у нее не получается. Ранее на артисткуобиделся известный композитор Игорь Крутой. Причиной стало то, чтоисполнительница организовала свой фестиваль "Рандеву" в Юрмале после уходаоттуда "Новой волны".Как писали "Дни.ру", на протяжении несколькихнедель проводит время в компании Аллы Пугачевой и Максима Галкинас их детьми в Юрмале. В курортном латвийском городке именитая семья снимаетвиллу. Вместе они отдыхают, гуляют и сидят в летних кафе.