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<a href="https://33live.ru/novosti/06-09-2019-povedenie-vajkule-na-scene-vzbesilo-narod.html" target="_blank">Поведение Вайкуле на сцене взбесило народ</a> - Звезду резко раскритиковала после выступления в одном из районов Юрмалы – Каугури. Гнев некоторых местных жителей вызвало то, что Лайма Вайкуле спела на русском языке.