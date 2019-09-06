Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область. В Благовещенск президент прилетел из Владивостока, где проходит Восточный экономический форум.

Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, передает "Интерфакс". В Благовещенск президент прилетел из Владивостока, где проходит Восточный экономический форум.В ходе рабочей поездки Путин посетит космодром "Восточный", где осмотрит стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2", а также строящийся стартовый комплекс ракет тяжелого класса "Ангара", а также город Циолковский.Позже глава государства проведет совещание, посвященное вопросам развития инфраструктуры космодрома "Восточный".