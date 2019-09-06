Почти двое суток ушло на поиски пропавшей в Тарногском районе Вологодской области двухлетней девочки - в пятницу утром ее обнаружили в полукилометре от песочницы, где видели последний раз.

Почти двое суток ушло на поиски пропавшей в Тарногском районе Вологодской области двухлетней девочки — в пятницу утром ее обнаружили в полукилометре от песочницы, где видели последний раз.Под присмотром двух сестер четырех и шести лет от роду Василису оставила мама — сама она днем 4 сентября отлучилась к знакомой, чтобы покормить новорожденную дочь. Когда она вернулась через 10 минут, двухлетней девочки и след простыл, при этом ее сестры не могли толком объяснить, куда она подевалась. Ближе к вечеру в поисковой операции в селе Красное участвовали около 400 человек, сотрудники МЧС обследовали дно реки и ее берега, но все усилия были тщетны.Девочку нашли утром в пятницу в полукилометре к северу от села, как уточняют местные жители, в лесочке за котельной. Две ночи она провела в легком платье без еды и воды."Девочка была почти обездвижена, плакала. Ей была оказана первая помощь, ребёнка укутали в теплые вещи", — отметила исполнительный директор Национального центра помощи детям Екатерина Мизулина.В ближайшее время малышку доставят вертолетом санавиации в областную больницу.