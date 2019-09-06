В столице Бельгии Брюсселе завершился финал Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Мария Ласицкене выиграла соревнования в прыжках в высоту.

В столице Бельгии Брюсселе завершился финал "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике. Мария Ласицкене выиграла соревнования в прыжках в высоту.Победу Марии принес прыжок на 199 сантиметров. Россиянка пыталась покорить планку на высоте 204 сантиметра, но пока безуспешно. На втором месте украинка Юлия Левченко (1,97 м), третьей стала бельгийка Нафиссату Тиам (1,95 м). Мария Ласицкене выиграла все 6 стартов в этом году.Анжелика Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом. Результат российской спортсменки 483 сантиметра. Столько же взяла и гречанка Екатерини Стефаниди, которая заняла первое место благодаря меньшему количеству затраченных попыток.Сергей Шубенков стал третьим в беге на 110 метров с барьерами с результатом 13,33 секунды. Победил испанец Орландо Ортега (13,22), вторым стал бегун из Ямайки Рональд Леви (13,31).