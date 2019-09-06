Президент России Владимир Путин заявил, что экономические статьи нужно либерализовать и не заключать по ним людей под стражу.

Президент России Владимир Путин заявил, что экономические статьи нужно либерализовать и не заключать по ним людей под стражу, передает телеканал "Россия 24".В пятницу в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Гендиректор компании "Доброфлот" Александр Ефремов рассказал во время встречи о сложной ситуации с регистрацией улова на пунктах пропуска и при санитарном контроле. В результате некоторые предприниматели заключаются под стражу. Ефремов утверждает, что это наносит и социальный вред, так как приходится увольнять руководителей промысловых предприятий, а это весьма негативно сказывается на развитии предприятий."Моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать. По экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей. Есть другие формы: подписка о невыезде, домашний арест и так далее", — сказал президент.По словам президента, этот вопрос уже обсуждался с Генпрокуратурой и Верховным судом.Кроме того, Путин пообещал решить проблемы рыболовства за пределами исключительной экономической зоны РФ, подчеркнув, что главная задача состоит в том, "чтобы рыбаки везли к нам на берег свою продукцию".