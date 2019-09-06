Запугать Россию призвал депутат Киевсовет от партии Свобода Юрий Сиротюк. Поскольку ядерного оружия у Украины нет, пояснил народный избранник, а обычные ракеты имеют слишком малую дальность полета, то Сиротюк предложил грозить Москве космической ракетой с прикрепленной к ней боеголовке с камушками и динамитом.

Запугать Россию призвал депутат Киевсовет от партии "Свобода" Юрий Сиротюк. Поскольку ядерного оружия у Украины нет, пояснил народный избранник, а обычные ракеты имеют слишком малую дальность полета, то Сиротюк предложил грозить Москве космической ракетой с прикрепленной к ней боеголовке с камушками и динамитом.Свои заявления депутат сделал на молодежном семинаре "Школа патриотизма". Идея киевского депутата вызвала широкий отклик в соцсетях, отмечает РИА Новости. Идея депутата настолько поразила интернет-пользователей, что иначе как проблемами с психикой они появления этой идеи не объясняют.Некоторые пользователи в шутку решили развить идеи Юрия Сиротюка и предложить более "прогрессивное" оружие."О как страшно, — написал Igor Samarsky‏. — А рогатками они не хотят запугать Россию?"Мысль Сиротюка оказалась блика @gaspryan13."Я тоже в детстве пугал соседей при помощи ракет с камушками", — написал он."Катапульту и каменные ядра еще", — убежден Дмитрий Кузнецов."Похоже, в голове у него камушки, — догадался Александр Очерикин. — все, что угодно, но не мозги".Смысловую точку в обсуждении и украинской "гонке вооружений" однозначно поставил K. Yuri:"Украинские депутаты "с камушками" в голове сами по себе есть страшное оружие".После распада Советского Союза Украина унаследовала 44 стратегических бомбардировщика, 176 межконтинентальных баллистических ракет и 1700 ядерных боеголовок. Ядерный арсенал на украинской территории был ликвидирован по Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, подписанному в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией.Экс- президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев отказался от ядерного оружия после угроз Вашингтона о введении против Украины санкций.Киев в последние годы неоднократно угрожал Москве. Украинские ракеты "Нептун" могут за несколько минут уничтожить Крымский мост, заявил, например, 15 июля 2019 года экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. А депутат Рады Антон Геращенко признавал, что волна телефонного терроризма, которая прокатилась по России, организована украинскими гражданами. Следственный комитет России объявил в международный розыск экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за публичные призывы к терроризму. Экс-глава Минобороны Украины призывал устроить теракты в Москве и Таганроге.