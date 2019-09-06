На фестивале Звезды Байкала в Иркутской области прошел концерт всемирно известной оперной певицы Хиблы Герзмавы. Народная артистка России и Абхазии приезжает на Байкал не впервые, но в этом году гости особенно ждали необычного репертуара.

На фестивале "Звезды Байкала" в Иркутской области прошел концерт всемирно известной оперной певицы Хиблы Герзмавы.Народная артистка России и Абхазии приезжает на Байкал не впервые, но в этом году гости особенно ждали необычного репертуара. Певица исполнила романсы под джазовый аккомпанемент, передает "Россия 24".Среди зрителей был и художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев. Он созвал лучших музыкантов со всего мира.На следующей неделе будет большой благотворительный концерт, средства от него перечислят пострадавшим от наводнения в Иркутской области.