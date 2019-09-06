Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Польши в рамках второго группового этапа Кубка мира, который проходит в Китае. Встреча между российскими и польскими баскетболистами завершилась со счетом 79:74 в пользу поляков.

Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Польши в рамках второго группового этапа Кубка мира, который проходит в Китае. Встреча между российскими и польскими баскетболистами завершилась со счетом 79:74 в пользу поляков.Россияне уверенно начали матч и после первой десятиминутки вели игру на протяжении трех десятиминуток. Решающей стал заключительный период, когда баскетболисты из Польши переломили ход встречи, совершили рывок +9 очков и довели матч до победы.Самым результативным игроком матча стал игрок российской сборной Михаил Кулагин, который набрал 21 балл. У поляков особо отличился Адам Вачинский, записавший на свой счет 18 очков.После этого поражения подопечные Сергея Базаревича имеют в своем активе шесть очков и занимают третью строчку. Россия сохраняет лишь теоретические шансы на попадание в следующий раунд Кубка мира. Для этого россиянам требуется поражение Аргентины от Венесуэлы в заключительном матче группы "I". Он состоится позже.