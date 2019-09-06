Итальянская газета Corriere della Sera совершила ошибку, причислив первого секретаря посольства России в Италии к фигурантам громкого дела о предполагаемом финансировании с российской стороны партии Лига Севера.

Итальянская газета Corriere della Sera совершила ошибку, причислив первого секретаря посольства России в Италии к фигурантам громкого дела о предполагаемом финансировании с российской стороны партии "Лига Севера".Статью напечатали в пятницу, 6 сентября. Она вызвала протест диппредставительства, которое, в свою очередь, потребовало официально опровергнуть непроверенную информацию. При этом в ведомстве разъяснили данную ситуацию, уточнив, что в посольстве в Риме действительно работает 1-й секретарь Андрей Николаевич Харченко, но он не имеет никакого отношения к тому персонажу, с которым его пытаются идентифицировать итальянские журналисты.В посольстве попросили дать официальное опровержение информации, содержащейся в статье, которая имеет клеветническое содержание. Также в ведомстве попросили принести извинения российскому дипломату, который работает на благо развития российско-итальянских отношений, сообщает ТАСС.Американское издание BuzzFeed в июле опубликовало распечатку аудиозаписи беседы президента ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлуки Савоини, являющегося одним из соратников лидера "Лиги Севера", бывшего вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини с предполагаемыми предпринимателями из России. Во вторник, 3 сентября, издание назвало участников с российской стороны, в их числе Андрей Харченко и Илья Якунин. В посольство отметили, что у их дипломата Харченко — другое отчество, также он моложе подозреваемого.