Житель Челябинска провалился через дыру в полу. ЧП произошло в общежитии номер 51 на улице Горького.

Жители одной из комнат немало удивились, увидев гостя, рухнувшего к ним с потолка. Мужчина не пострадал. Очевидцы говорят, что он был состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Жильцы общежития сообщили порталу "Первый областной", что мужчина залез переночевать на крышу и во сне переместился туда, где прогнил пол, и в итоге провалился.За мужчиной приехал брат, он пообещал восстановить потолок.Здание находится в ветхом состоянии – более 30 лет в нем не осуществлялся капитальный ремонт. Его жители утверждают, что подобное здесь происходит уже не первый раз.