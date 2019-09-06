В Омске завели уголовное дело на местную жительницу, которая пыталась сдать в аренду дом-призрак.

26-летняя жительница села разместила в Интернете объявление об аренде жилого дома на улице Герцена в Омске. Арендаторы нашлись быстро, и девушка убедила их перевести ей на карту сумму месячной аренды недвижимости – это якобы служило гарантией брони.Пикантность ситуации заключалась в том, что дома, который сдавала находчивая сельчанка, в реальности не существует, пишет "Новый Омск".Девушка пропала сразу же после того, как получила на карту 7 тысяч рублей. Деньги она сразу же потратила.Обманутые арендаторы обратились в полицию. Мошенницу нашли, и та вернула деньги.