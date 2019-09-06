Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности. Об этом рассказали в пресс-службе Роструда.

Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности. Об этом рассказали в пресс-службе Роструда.Так, на высокую зарплату могут рассчитывать машинисты бульдозера, водители грузовиков, механики, инженеры и прорабы. Машинистам горных выемочных машин обещают зарплату в 200 тысяч рублей. Еще выше зарплата — 300-400 тысяч рублей – у пилотов и капитанов, передает РИА Новости.Ранее стало известно, какую зарплату россияне считают справедливой. Ее уровень колеблется в зависимости от региона, но в среднем гражданам РФ хватило бы 66 тысяч рублей для для удовлетворения текущих потребностей "на достойном уровне".В июне Росстат рассказывал, где в каких сферах зарплаты растут быстрее всего. На первом месте оказались медики и работники соцсферы.