Рэпер Jah Khalib прокомментировал выходку поющей телеведущей
Ольги Бузовой. Артист полагает, что вокалистка привлекала внимание к своей
персоне.
Рэпер Jah Khalib прокомментировал выходку поющей телеведущей
Ольги Бузовой. Артист полагает, что вокалистка привлекала внимание к своей
персоне.
В 2017 году на Премии Муз-ТВ рэпер Jah Khalib получил
награду в номинации "Прорыв года". Вместе с ним за заветную тарелку
боролась ведущая шоу "Дом-2" и певица Ольга Бузова.
"Она тоже была "прорывом года" в тот момент, хоть я не
испытываю вообще никакой симпатии к ее творчеству. В один момент я посмотрел,
что она занимается вокалом, пытается стать музыкантом, я ей написал: "Оль,
давай, мы в тебя верим! Занимайся музыкой". Я ей прямо так и написал: "Занимайся,
над тобой многие в эстраде смеются". Но на тот момент она была "прорывом года",
– окунул лицом в грязь певицу Jah Khalib в эфире YouTube-шоу "Ходят слухи".
Артист отмечает, что на вручении той премии не упустила
свой шанс пропиариться. Артистка закатила сцену слез. Рыдающую в три ручья
поющую телеведущую успокаивали коллеги по цеху. Естественно, внимание зрителей,
журналистов и операторов было обращено исключительно на нее.
"Она умеет перетягивать на себя весь это момент", – резюмировал
Jah Khalib.