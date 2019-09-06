Мужская сборная России по футболу определилась с комплектом формы, в котором выйдет на матч пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии. Российские футболисты проведут встречу в белой форме.

Мужская сборная России по футболу определилась с комплектом формы, в котором выйдет на матч пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии. Российские футболисты проведут встречу в белой форме.Вратарь российской национальной команды сыграет на шотландском стадионе "Хэмпден Парк" в комплекте желтого цвета, о чем сообщает официальный Twitter-аккаунт сборной России.Сыграем с Шотландией в белой форме! Вратарь — в жёлтой #ШотландияРоссия #НашиПарни pic.twitter.com/zW2hDi6Fer— Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2019Напомним, что встреча между Шотландией и Россией состоится шестого сентября в Глазго. Стартовый свисток греческого арбитра Анастасиоса Сидиропулоса прозвучит в 21:45 по московскому времени.Напомним, что накануне встречи россияне с девятью очками занимают вторую строчку в группе "I". Шотландцы же с шестью баллами располагаются на четвертом месте. Возглавляет таблицу команда Бельгии (12 очков).