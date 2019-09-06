Московские следователи организовали доследственную проверку по факту смерти пенсионерки после угроз коллекторов. Ее дочь рассказала, что взяла займ на 10 тысяч, которые вернула онлайн переводом. Они якобы не дошли, и данные женщин передали коллекторам. Пенсионерка не выдержала угроз и скончалась.

Московские следователи организовали доследственную проверку по факту смерти пенсионерки после угроз коллекторов.Как следует из сюжета НТВ, пожилая москвичка и ее дочь оформили денежный займ на одном из ресурсов на 10 тысяч рублей, чтобы срочно купить необходимые лекарства.Дочь пенсионерки рассказала, что деньги она вернула онлайн переводом, но они якобы не дошли, и данные женщин были переданы коллекторам.Те же устроили настоящий прессинг – ломились в дверь, угрожали, звонили по ночам. Пожилая женщина крайне тяжело переживала эту ситуацию.После очередных угроз у нее упало давление, пенсионерку госпитализировали, но спасти не смогли – она скончалась, а с ее дочери теперь требуют сумму в два раза больше и угрожают, что она будет расти.Как сообщает московское управление СК РФ, в рамках проверки будет дана юридическая оценка ситуации и принято процессуальное решение.Несмотря на ужесточение законодательства, методы коллекторов угрожать и запугивать (причем, не только самих должников, но и их коллег) не меняются.